台新金和財政部在10日下午同步宣布台新撤銷彰銀訴訟的好消息，據知情人士透露，七大行庫在本月2日、10日全體出動承接彰銀股權，其中更以兆豐、台銀、一銀、合庫為四大先鋒部隊，買進最多，而華銀、土銀、台企銀則由於本身胃納的限制，雖然也有接手，但數量沒有前四大行庫來得大。

對於公股體系接手彰銀股權的情況，財部不願透露其中的細節，但據側面了解，財政部先前已有向各大行庫，逐一盤點可接手彰銀股權的數量，最後協商結果，由兆豐、台銀、一銀、合庫為承接主力。

八大行庫裡，除了彰銀之外，其他行庫都有接手；另外據側面了解，包括台酒、台金聯等公股事業機構，也有加入此次承接持股的行動。而七大行庫對於接手的彰銀股權，全部都編列在長期投資股權的部位，為策略性持股，在此次公股團接手彰銀之外，泛公股體系持股彰銀的股權，將接近5成，在經營權上有絕對控制主導地位。

根據證交所公告，台新金已分別在8月2日、10日賣出彰銀股權，8月總共賣出105萬張股票，等於8月出脫彰銀約10％的股權，雖然沒有全數出脫，但已經符合財政部與台新金雙方協議的條件，台新金賣出持股之後已讓出第一大股東的位子，具有一定的象徵意義，而台新金方面也撤銷對彰銀的訴訟，這件糾葛10多年的懸案，就此落幕。