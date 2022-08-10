網路家庭（8044）公告7月營收33億元，呈現月減年減趨勢，月減14.3%、年減16.82％，主要是因為市場競爭激烈、本業衰退。網家第二季本業陷入虧損，單季營業損達失8,373萬元，在本業衰退、營收規模未放大之下，網家近期積極「撙節」，目前已取消8月的演唱會活動，過去連續舉辦多年的雙11演唱會也將取消。
網家第二季歸屬於母公司業主稅後淨損170萬元、每股稅後淨損為0.01元，較第一季虧損3,200萬元收斂，不過第二季虧損收斂，並非來自本業獲利，而是業外。網家第二季業外收益2.36億元，主要來自旗下基金投資的新創，其帳面上之評價利益。另外，金融科技、marketplace（露天、商店街）也貢獻獲利所致。
展望接下來營運，第三季～年底為電商旺季，不過目前網家已低調取消8月的演唱會活動，據悉，過去連續舉辦多年的雙11演唱會也將取消，預期將節省千萬元以上費用支出。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。