後疫情時代，瓶用酯粒需求優於預期，遠東新(1402)、新纖(1409)、力麗(1444)等紡纖上中游廠，在產業景氣下滑，靠瓶用酯粒訂單滿滿、產線全產全銷下，7月營收逆勢成長。瓶酯廠指出，瓶酯需求旺季可延續到年底，今年營運成長無虞。

遠東新7月合併營收221.44億元，年成長16.19%、新纖7月合併營收40.72億元，年增11.22%、力麗合併營收11.24億元，年增3.78%。

疫情改變產業景氣循環。紡纖業者指出，瓶用酯粒傳統上，從第二季起隨天氣轉熱進入旺季，到第三季中結束，不過近二年，因疫情衝擊造成海運塞港，加上油價上漲、通膨等因素，外送平台對外包裝材料需求增加，因此激勵客戶從年初就提前備庫存，而以目年市場的需求熱度，到每年的第四季景氣仍熱。

力麗指出，俄烏戰爭、通膨、縮表、升息等不確定因素，干擾紡纖產業下半年營運表現，但瓶用酯粒已是民生必需化纖產品，目前手中訂單不受影響，是營運中訂單仍成長的品項。

新纖、力麗表示，目前到第三季為止，酯粒產能仍是全產全銷。

以目前全球對瓶用酯粒的需求來看，瓶酯廠指出，依市調機購預沽，未來五年全球對酯粒整體需求，每年至少會以3％～4％幅度成長。

為爭取瓶用酯粒的潛在需求，包括遠東新、新纖及力麗，手中都有擴充瓶酯產能的計畫。其中，遠東新已在台灣、日本、大陸、越南、美國等地擴充瓶用酯粒、特別是回收瓶酯(R-PET)的產能。新纖則在台灣、泰國、越南等地增加瓶用酯粒的產線。力麗則以印尼、台灣等地為主要擴充產能基地。