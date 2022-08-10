長榮鋼鐵(2211)今（10）日公布111年第二季財報，受惠於上半年鋼構工程毛利率維持高檔，及長榮海運配發高額現金股利挹注業外收益，長榮鋼鐵第2季合併營收為33.26億元，年增28％；第2季獲利及EPS均超越第一季，再創歷史新高。

長榮鋼鐵累計上半年合併營收為67.17億元，年增19％，累計毛利率21％，稅後盈餘(歸屬於母公司)為15.54億元，年增206％， EPS為3.73元。

長榮航空受惠於疫情趨緩，客運增溫，7月合併營收新台幣118.6億元，年增42.65％，累計前7月合併營收752.8億元，年增44.34％。

長榮航空7月客運營收達27億元，較上月增加131.21％，主要受惠於邊境防疫政策調整及暑假旺季需求，旅客量為自2020年4月以來新高，其中歐洲、美洲及東南亞地區的旅客量成長尤為明顯；貨運營收78.8億元，較上月減少6.68％，乃受全球材料短缺及庫存過剩等因素影響，貨量和運價皆小幅下滑。