台大9日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位，這個消息一發出，立刻引起各界議論，林智堅和綠營支持者一致痛批台大處理不公。而總統蔡英文今（10）日晚間又在臉書上發文力挺林智堅「支持智堅繼續努力捍衛自己的人格，捍衛自己的清白」，而許多國民黨大咖看完後都氣炸，網友更是猛轟「睜眼說瞎話」，引發討論。

蔡英文今日在臉書上表示，「民進黨從黨外到現在，以及面對一次又一次挑戰的時候，就像是去年的公投，我們深刻的理解，只要民進黨團結，我們就一定能克服重重挑戰」，蔡英文強調，「長久以來與智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意。在他的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹。現在的新竹市，已經是展現一個現代都會的樣貌，不但有先進的科技產業聚落，更是對兒童、年輕人，還有長輩充滿真心照顧的城市」。

蔡英文說「昨天，台大學倫會的決定，許多人都認為，智堅所提出的證據都沒有被採納」，而蔡英文也強調「有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲」所以，蔡英文也支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。同時更請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。

而此篇文章一發出，中廣董事長趙少康就在留言區表示「林智堅論文抄襲是鐵錚錚的事實，硬拗至今不認錯，就是怕一屍二十二命，毀了民進黨年底選情。妳以總統之尊包庇到底，是不是用捍衛自己學歷的經驗來挺林智堅？寧可賠上全黨也要救他？這是看扁了全民，更貶低了所有知識分子」；國民黨台北市長參選人蔣萬安也直言「民進黨的『智齒』發炎，早該拔了。台大長期累積的社會信用遠高於民進黨，政治不該介入校園，蔡總統妳錯了！捍衛台大自主、支持守住學術倫理，我挺台大！」；國民黨台北市議員徐巧芯也說「Don’t look up！沒有抄襲，都是你們眼睛業障重！沒有飛彈，那是飛到外太空！」

許多網友更是猛轟「中共演習時人間蒸發，現在才又出現。而且還是在打國民黨，挺林智堅，總統心裡真的很在乎選票齁」、「一碼歸一碼吧，以總統的高度來為林背書，不覺得太離譜了」、「是非不分睜眼說瞎話」、「民進黨的挑戰還有內部自己人，一人毀全黨可能在今年發生」、「總統不該干涉學術，這樣是很嚴重的違反中立性」、「指鹿為馬，太神啦」、「失智列車開起來」。