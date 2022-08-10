金門縣府秘書長陳祥麟代表致贈烏坵鄉公所伴手禮(麵線.一口酥.豬肉乾.酸白菜)、高粱酒、農試所種植的青蔥及苦瓜。左一前鄉長李毅強，左二秘書長陳祥麟、右一代表會副主席陳興德、右二烏坵鄉長蔡永富 。（金門縣府提供）

金門縣府秘書長陳祥麟實地勘查「烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建工程」。（金門縣府提供）

烏坵鄉距離金門本島72浬，是全國最小行政區。代管的金門縣府昨（9）日由祕書長陳祥麟帶隊遠赴這座「外島中的外島」考察，項目涵蓋地方建設、鄉村整建、醫療、造林綠化，連島上37隻狗、1隻貓的結紮問題也納入關懷對象。

陳祥麟昨率同民政處、建設處、衛生局、動植物防疫所及林務所等縣府團隊前往，受到烏坵鄉長蔡永富、代表會副主席陳興德、前鄉長李毅強及軍方代表的熱烈歡迎。

針對烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建工程，陳祥麟表示該項工程係由中央補助，希望烏坵鄉公所特別注意工程品質及期程控管，另對總工程經費約1500萬餘元的「烏坵鄉村落整建工程」及「烏坵鄉小坵村公共設所新建工程」歷經3次招標皆均無廠商投標，縣府也說明將協助後續招標程序，期望工程能順利推動。

另外，烏坵長期面臨醫療匱乏和受限船期延誤就醫問題，衛生局規畫111年度於烏坵鄉執行「原住民族及離島地區遠距醫療專科門診計畫」，目前已完成遠距會診設備數位五官鏡（數位眼底鏡、裂隙燈、皮膚耳科設備、檢查鏡等）及遠距平台架設，預計今年底由三軍總醫院松山分院、海軍陸戰隊烏坵守備大隊醫務及台中童綜合醫院三方共同協力開辦眼科、耳鼻喉科、皮膚科等專科遠距門診，以提升當地基本醫療品質。

同時，金門林務所也進行島上造林綠化先期評估作業，除使用儀器進行土壤分析，也挑選木麻黃及相思樹等樹種進行水寶盆的種植試驗，後續亦將評估邀請企業公益種樹計畫共同合作將種樹資源帶到烏坵，讓烏坵綠化資源更加豐富。

金門縣動植物防疫所也協助島上狂犬病疫苗注射，計狗37隻及貓1隻完成施打，並給予所有犬貓內外寄生蟲驅蟲，同時宣導所有駐島單位犬貓結紮之重要性。此次登島發現數隻未結紮的狗隻，將再擇期登島執行結紮手術。

縣府感謝烏坵守備大隊長期提供地方建設與當地居民生活之協助，特由秘書長陳祥麟代表致贈中秋節加菜金2萬元，期待「軍民一家，永保烏坵」的精神永遠照顧地方。