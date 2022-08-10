謝金燕將在高雄巨蛋開唱，日前開心在高雄享受美食、美景。（開麗娛樂提供）

「姐姐」謝金燕將20日於高雄巨蛋舉辦「2022 TURN口罩 世界巡迴演唱會-高雄站」。開唱倒數計時，她日前趁著排練空檔南下高雄，化身觀光客展開旋風式36小時巡蛋之旅，她首站在高雄巨蛋正門口拍美照，幽默自虧是「庄腳俗」，她笑說，「平常都走後門，第一次走正門，原來巨蛋門口長這樣」。

私下熱愛小吃美食的她，興奮跑遍高雄各大夜市，還詳細列出18道必吃美食，包括鴨肉飯、火焰豬腳、滷味、炸大魷魚等，她的經紀人透露，謝金燕只要一來到高雄，「這些心心念念的美食一定都要吃到，姐姐的胃根本是無底洞」，謝金燕雖然愛吃美食，但也享受運動時光，長年保持運動習慣，一直保有好身材照樣「炫腹」。

她在高雄3天2夜，每天一回飯店就去健身房2小時燃燒熱量，包括跑步、重訓、操核心肌群等，更分享保持性感川字肌的秘訣是靠每天持之以恆的運動，她近期為了備戰演唱會，開始增強體能、積極練舞、練唱，甚至在高雄旅行的晚上休息時間也在準備演唱會工作，她笑說，「最近真的是除了睡覺外，剩下的時間都在練」。「謝金燕 2022 TURN口罩 世界巡迴演唱會-高雄站」將在8月20日於高雄巨蛋舉辦，購票請洽KKTIX、全家便利商店FamiPort。