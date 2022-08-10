台大9日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位，這個消息一發出，立刻引起各界議論，林智堅和綠營支持者一致痛批台大處理不公。對此，藥師林士峰今（10）日就在臉書上爆出4件事情暗諷民進黨，直言「台灣的悲哀」，引發討論。

林士峰今日在臉書上表示，對於台大撤銷林智堅碩士學位，林智堅說「不論有沒有學位，都不影響這次選戰，也不會改變他對桃園市民服務初衷」，這讓林士峰坦言，「雖然很無奈，但是林智堅的有恃無恐。是台灣的悲哀，我們翻開民進黨曾說的淦話語錄」。林士峰更列出「比如蔡英文說台灣不缺電是不爭的事實」、「蔡英文宣布！斥資80億建基隆輕軌，4年內通車到南港」、「公投綁大選不同意之後，馬上促進修憲綁大選」、「陳時中的輝瑞疫苗我們買到囉」等事件，強調「當一個國家，不在意候選人誠信的人多了，就注定了這個國家的國力只能往下走」。

林士峰最後更講，「一旦國力不張，你跟我說這政黨能帶領我們抵抗外侮，阿婆生子，很拼啦」，而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言表示「林智堅很看不起桃園人的智商喔！」、「早知道支持者不在乎你的學歷，就不必裝有2個碩士，翻船了」、「台灣政客說謊已成為常態，重點是信徒願意買單」、「禮義廉恥都沒了，還選什麼」。