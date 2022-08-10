少年用公共電話謊報刑案。（警方提供）

新北市中和區李姓少年與3名友人本月8日深夜用公共電話打110報案，謊稱有5、60人持西瓜刀互砍，急需警方到場。中和警分局獲報，緊急調動快打部隊到場，卻見毫無打鬥跡象，警方立即循線追查4名少年到案，依社會秩序維護法送辦。少年供稱，因打賭賭輸，才打電話報假案。

警方表示，8日晚間10時許接獲民眾報案，指中和區廣福路有50至60人拿西瓜刀互砍，報案人自稱非常害怕，需要警方協助。警方立即調派警力趕赴，到場卻見現場一片寧靜，遂查訪當地便利超商店員，店員告知，稍早有3、4名青少年在店外撥打公共電話嬉戲，打完電話隨即離去。

警方立即調閱監視器，並在附近超商前找到疑似報假案的4名少年，經比對監視器畫面，確認就是該4名少年，遂將4人帶回，依社會秩序維護法偵辦。

少年供稱，暑假期間閒來無事，所以晚上幾個朋友相約聊天，閒聊中有人提議打賭，輸家要用公共電話報假案，完全只因為好玩，不知事態嚴重。警方偵訊後，將4人依社會秩序維護法函送偵辦，並通知家長將少年帶回嚴加管教。