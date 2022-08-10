遠傳（4904）10日公佈7月份自結營利概況。在用戶穩定升級5G、新經濟業務持續豐收挹注下，7月遠傳合併營收67.97億元，年成長率達1.2%。合併EBITDA為25.41億元，年成長率10.0%，達成連續16個月正成長，稅後淨利8.06億元，單月每股盈餘(EPS)為0.25元，扣除去年活化資產的一次性非營業收入之獲利影響，年增率高達19%，成長動能強勁。

累計至今年7月，遠傳合併營收494.25億元、合併EBITDA為177.52億元，年成長率分別為5.0%及10.3%，稅後淨利為54.43億元、累計稅後每股盈餘(EPS)為1.67元，扣除去年活化資產的一次性獲利影響，年增率高達22.0%。

遠傳7月份行動通訊業務表現亮眼，總用戶數穩健增加、月租型客戶流失率再創新低。5G滲透率持續助攻ARPU成長，挹注行動服務營收年成長率持續走高達3.0%。遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User, ARPU)年成長率擴大至2.7%，創下自去年3月領先同業轉正以來，連續17個月正成長的好成績，月租型ARPU年成長率擴大至2.4%。

遠傳持續展現數位轉型效益，7月份新經濟營收年成長率達18%，主要受惠於企業端資通訊業務營收年成長幅度達34%；個人用戶物聯網服務營收同步為營運添柴火。累計至今年7月，新經濟營收佔比達18.9%，年成長率高達22%。

遠傳率先提供4G、5G用戶VoLTE服務免月租費優惠，引發熱烈申辦潮，遠傳friDay影音收視人數持續創新高，上半年總收視人數年成長1成，線上銷售量更增加超過1成，並持續推出《今日的網漫》、《說出你的願望》等大卡司獨家日韓劇寵愛用戶。

遠傳重視客戶體驗和服務品質，深信「服務只有起點，滿意沒有終點」，並將心比心努力了解用戶需求；今年再度榮獲「臺灣服務業大評鑑」金獎，創下全台唯一11連霸紀錄。