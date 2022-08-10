受惠客運倍增，長榮航（2618）公布7月合併營收達118.66億元，年增42.65％，月增7.24％，營運雙成長，累計前七月合併營收752.8億元，年增44.34％。

長榮航7月客運營收達27億元，較上月成長1.31倍，來自於邊境防疫政策調整及暑假旺季需求，旅客量為自2020年4月以來新高，其中歐洲、美洲及東南亞地區的旅客量成長尤為明顯。

長榮航7月貨運營收78.8億元，較上月減少6.68％，主因全球材料短缺及庫存過剩等因素影響，貨量和運價皆小幅下滑。