（台灣櫻花淨水產品近幾年隨著布局持續發酵，今年上半年業績年成長48％，表現亮眼！圖／曾麗芳） 台灣櫻花（9911）10日公布上半年財報，上半年合併營收40.88億元，年增13.1％；稅後純益5.05億，年增1.2％，EPS達2.32元，營收及獲利均創下歷年同期新高！台灣櫻花已公布7月合併營收6.68億元，年增18.7％；前七月合併營收47.55億元，年增13.84％，續創同期新高。台灣櫻花表示，上半年營收增長，主要來自整體廚房、廚電配備及淨水產品。整體廚房在建案大量出貨及生活館四代店轉型效益發酵下，上半年業績成長31％；而廚電配備亦受惠上半年房市熱絡，銷量較同期成長5.5％，加上連續兩年Q2調漲售價，以及高階廚電產品銷售占比持續推升下，上半年業績成長達12％；淨水產品近幾年布局持續發酵，上半年業績成長48％。在毛利率方面，受到近兩年原物料價格上漲影響，加上低毛利整體廚房建案訂單在上半年大量出貨，上半年毛利率34.1％，較去年同期減少3.3個百分點。而近期銅、鎳、鐵、鋁等原物料價格已開始下跌，加上下半年整體廚房建案訂單的毛利率將優於上半年，預期台灣櫻花下半年毛利率將逐季回升。台灣櫻花表示，去年下半年，在政府五倍券刺激及預期漲價心理效應下，廚衛電市場需求大幅拉升，櫻花熱水器及廚電配備銷售業績亦大幅成長；而今年下半年，市場面則預期回歸常態，但櫻花在Q2廚衛電產品售價調漲及美膚沐浴熱水器等新品熱銷帶動下，預期今年廚衛電營收仍將維持4％~5％成長。法人表示，隨著下半年新建案進入交屋潮，台灣櫻花整體廚房下半年將有大量出貨，但成長幅度將較上半年趨緩，預期今年全年整體廚房業績仍能維持10％以上成長，在兩大事業體穩定成長下，櫻花今年營運持續維持高峰可期。