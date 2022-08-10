林熙蕾、關穎、Melody是演藝圈裡的最強閨蜜，日前三人一同參與Gucci台北微風專門店開幕活動，許久未於媒體前現身的三人以「霹靂嬌媽」之姿亮相，直說三位媽媽需要放風，「今天刷先生的卡，沒預算上限。」

微風廣場Gucci專賣店開幕獨家首賣包款，Gucci Attache 琥珀色中號肩背包（搭配藍紅藍撞色背帶）， 10萬6900元。（Gucci提供）
微風廣場Gucci專賣店開幕獨家首賣包款，Gucci Attache 琥珀色中號肩背包（搭配藍紅藍撞色背帶）， 10萬6900元。（Gucci提供）

本次出席活動，關穎、Melody分別以白色系穿搭現身，前者以百摺短洋裝搭配龐克高跟鞋，展現其率真個性；後者則一反平時的淑女風格，以銀色亮片套裝搭配白色寬版西裝外套，與林熙蕾的一襲黑色套裝，展現出各有千秋的時裝風格，久違逛店的他們透露，平時逛街主要「催貨」的角色通常由Melody扮演，每每看到適合的包就會立刻轉發給姐妹們，而今天力推的便是她手上的Gucci Attache琥珀色肩背包，「這款是微風獨家首賣的，每次聽到限量、獨家、只剩一個就會讓人Go Crazy」而林熙蕾則表示自己其實較為理性購物，「不過如果看到姊妹都有，當然也要買囉。」

Gucci Horsebit 1955系列水晶鑽飾金屬鍊帶包12萬3400元、Gucci Horsebit 1955系列蜥蜴皮革金屬鍊帶包 ，24萬6300元。（Gucci提供）
Gucci Horsebit 1955系列水晶鑽飾金屬鍊帶包12萬3400元、Gucci Horsebit 1955系列蜥蜴皮革金屬鍊帶包 ，24萬6300元。（Gucci提供）
Gucci Horsebit 1955系列蜥蜴皮革金屬鍊帶包，24萬6300元。（Gucci提供）
Gucci Horsebit 1955系列蜥蜴皮革金屬鍊帶包，24萬6300元。（Gucci提供）
Gucci Flora 18K 白銀耳環，39萬8700元。（Gucci提供）
Gucci Flora 18K 白銀耳環，39萬8700元。（Gucci提供）
Gucci Flora 18K 金耳環，18萬1000元。（Gucci提供）
Gucci Flora 18K 金耳環，18萬1000元。（Gucci提供）

另外，除上述所說的Gucci Attache琥珀色肩背包，為微風廣場獨家首賣包款外，Gucci Horsebit 1955系列水晶鑽飾、蜥蜴皮包、Flora系列珠寶等，也是品牌獨家首賣的商品。

微風廣場Gucci專賣店店裝。（Gucci提供）
微風廣場Gucci專賣店店裝。（Gucci提供）

此次微風店整體裝潢運用許多粉嫩色系，以營造閨蜜逛街靜謐舒心的氛圍，在空間分隔上首先映入眼簾的是品牌眾多的IT Bag，右手邊是VIP室展示品牌推出的Flora系列珠寶，以及珍稀皮革手袋，右手邊首先是男女共用的區域，最內層則是隱密性十足的女裝區，每個空間都設有專屬的商品類別，在家具方面則運用具金屬風的展示櫃、木製古董家具，營造古典融合現代格調的氛圍。

MOD、Hami Video獨家全程轉播台北羽球公開賽 超人氣選手參賽
台南遠東香格里拉飯店登場獨家兩款中秋點心「司康黃金酥」刺激消費
台金餐車金門官澳大會師 人潮湧進微風中看海景、吃美食
#林熙蕾 #Melody #獨家 #關穎 #微風