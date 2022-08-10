林熙蕾、關穎、Melody是演藝圈裡的最強閨蜜，日前三人一同參與Gucci台北微風專門店開幕活動，許久未於媒體前現身的三人以「霹靂嬌媽」之姿亮相，直說三位媽媽需要放風，「今天刷先生的卡，沒預算上限。」

微風廣場Gucci專賣店開幕獨家首賣包款，Gucci Attache 琥珀色中號肩背包（搭配藍紅藍撞色背帶）， 10萬6900元。（Gucci提供）

本次出席活動，關穎、Melody分別以白色系穿搭現身，前者以百摺短洋裝搭配龐克高跟鞋，展現其率真個性；後者則一反平時的淑女風格，以銀色亮片套裝搭配白色寬版西裝外套，與林熙蕾的一襲黑色套裝，展現出各有千秋的時裝風格，久違逛店的他們透露，平時逛街主要「催貨」的角色通常由Melody扮演，每每看到適合的包就會立刻轉發給姐妹們，而今天力推的便是她手上的Gucci Attache琥珀色肩背包，「這款是微風獨家首賣的，每次聽到限量、獨家、只剩一個就會讓人Go Crazy」而林熙蕾則表示自己其實較為理性購物，「不過如果看到姊妹都有，當然也要買囉。」

Gucci Horsebit 1955系列水晶鑽飾金屬鍊帶包12萬3400元、Gucci Horsebit 1955系列蜥蜴皮革金屬鍊帶包 ，24萬6300元。（Gucci提供）

Gucci Horsebit 1955系列蜥蜴皮革金屬鍊帶包，24萬6300元。（Gucci提供）

Gucci Flora 18K 白銀耳環，39萬8700元。（Gucci提供）

Gucci Flora 18K 金耳環，18萬1000元。（Gucci提供）

另外，除上述所說的Gucci Attache琥珀色肩背包，為微風廣場獨家首賣包款外，Gucci Horsebit 1955系列水晶鑽飾、蜥蜴皮包、Flora系列珠寶等，也是品牌獨家首賣的商品。

微風廣場Gucci專賣店店裝。（Gucci提供）

此次微風店整體裝潢運用許多粉嫩色系，以營造閨蜜逛街靜謐舒心的氛圍，在空間分隔上首先映入眼簾的是品牌眾多的IT Bag，右手邊是VIP室展示品牌推出的Flora系列珠寶，以及珍稀皮革手袋，右手邊首先是男女共用的區域，最內層則是隱密性十足的女裝區，每個空間都設有專屬的商品類別，在家具方面則運用具金屬風的展示櫃、木製古董家具，營造古典融合現代格調的氛圍。