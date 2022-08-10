昨天，克里米亞西海岸新卡多里夫卡(Novofedorivka)的沙奇空軍基地(Saky airbase)發生連續的大爆炸，據烏克蘭空軍所述，至少有9架俄羅斯軍用飛機被燒毀。目前烏克蘭軍方否認此事與自己有關，但多數評論家認為，烏克蘭應該是獲得了射程超過200公里的打擊彈藥。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，從昨天開始，克里米亞附近的居民就上傳新卡多里夫卡的大爆炸畫面，隨後俄羅斯媒體也報導此事，俄國指派的官員也出面勘災，在第一時間，俄國指派的克里米亞區長阿克休諾夫(Sergey Aksyonov )說「爆炸造成一人死亡」。

之後俄羅斯國防部聲稱，「是航空彈藥在空軍基地內引爆，主要設備未並未受損。」

然而，俄國方面的說法應該是錯的，現在傳出更多災後的照片，有大量的設備與戰機毀於這場大爆炸。

當地人告訴一家俄羅斯新聞網站，爆炸持續了一個小時，因此受災面積絕對不小。後來有一些基地內的影片傳出，停機坪幾乎全毀，多架Su-24戰機被燒成骨架，還有多輛汽車也成廢鐵。

德國《圖片報》(Bild)的記者朱利安•羅普克（Julian Ropcke）表示，「此災是俄羅斯空軍歷史上最悲慘的事件。」

First Videos from the Attack on Novofedorivka Air Base (Lots of Damage)

他在推特上說：「我敢打賭這是俄羅斯空軍歷史上，最黑暗的一天。」

一位不具名烏克蘭軍方官員告訴《紐約時報》，雖然高層沒有證實，但是他相信這是烏克蘭部隊發動的攻擊。他說：「這是一個空軍基地，俄國飛機經常從那裡起飛，我們的高層早就想要打擊這個基地了。」

這就引發一個關鍵問題，烏克蘭是怎麼打擊到沙奇空軍基地的？就目前已知的烏克蘭所獲得武器，似乎都遠遠超出了烏克蘭遠程火力的範圍。這位烏克蘭軍事官員沒說明明，他可能不透露，也可能不知詳情。

烏克蘭目前最有名的反擊武器是美國提供的16 套M142「海馬斯」(HIMARS) 高機動火箭炮系統，它們與英國提供的三套 M270多管火箭是同類的發射器，兩者都可以發射各種227公釐火箭，但是美國只向烏克蘭提供了未公開數量的 M31 火箭，射程約70公里。

烏克蘭自己的端點-U(Tochka-U)短程彈道飛彈，最新版本的射程為120公里，還超出了射程範圍。

至於美國提供的M-777輕量化榴彈砲就更不可能，此砲的標準彈射程只有24公里，即使換成M982 「神劍」(Excalibur)增程導引砲彈，也只拉長到40公里。

還有一種可能是美國和丹麥提供的RGM -84 魚叉反艦飛彈(Harpoon)，這是一種精準的主動雷達引導反艦飛彈，但也具有陸上攻擊的潛力，射程可到100公里，如果採用空射，顯然可以更長，但是難度很高，而且我們不清楚烏克蘭是否有可攜帶魚叉飛彈的戰機。

戰爭研究所（ISW）指出，克里姆林宮恐怕不敢指責烏克蘭的空襲，因為要是這樣說，將證明俄羅斯防空系統非常差勁，對於長程打擊毫無招架之力，就像莫斯科號的沉沒，俄羅斯至今也沒指控是烏克蘭所為。