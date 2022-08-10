隨著電信產業良性競爭的態勢明朗，5G用戶規模成長併同4G升轉5G月租提升的加乘效果持續發酵，以及固網服務收入增加，台灣大(3045)不但7月電信服務營收穩定成長，亦使電信EBITDA連續九個月呈年增。

台灣大7月自結合併營收133.4億元，較去年同期成長6% ，EBITDA為28.7億元，營業利益14.2億元，稅後淨利9.8億元，稅後EPS為0.34元。自結累計前七個月合併營收944.7億元，較去年同期成長9%，EBITDA為201.2億元，營業利益99.1億元，稅後淨利為67.0億元，稅後EPS為2.37元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，7月份5G與mo幣多、Disney+、好速成雙三大方案申辦動能依舊穩定增加，多元服務有效提升客戶黏著度及降低月租用戶退租率，帶動智慧型手機月租ARPU連續14個月年成長，行動服務營收也持續呈年增。

在企業用戶方面，除了受惠於數據服務營收成長貢獻外，長期耕耘的雲端及物聯網服務營收亦有斬獲，二者合計年增將近9%。