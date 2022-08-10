一輛載運建築廢棄土的砂石車，10下午行駛在彰化市中山路二段石，沒做好防護措施，沿途撒落磚塊、石頭，綿延上百公尺，製造驚險。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

一輛載運建築廢棄土的砂石車，10下午行駛在彰化市中山路二段石，沒做好防護措施，沿途撒落磚塊、石頭，綿延上百公尺，製造驚險。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市區砂石車測漏 磚塊大小石頭撒滿路

「漏石漏到太夭壽了」，一輛載運建築廢棄土的砂石車，10下午行駛在彰化市中山路二段石，沒做好防護措施，沿途撒落磚塊、石頭，綿延上百公尺，製造驚險，用路人慘遭無妄之災，不是差點摔倒，就是被飛撲而來砂石，打得差點無法呼吸，連波麗士大人也加入掃街的行列，市民都罵翻了，這種撒野的漏石車一定要重罰。

這起砂石滲漏汙染路面發生在10日下午3點20分，彰化警分局據報後，迅速趕往現場處裡，發現彰化市中山路二段要往國道1號彰化交流道方向的內線車道，布滿磚塊、碎石與大石頭，沿路撒了好幾百公尺，緊急管制、疏導、指揮交通。

彰化警方局調查，載運砂石的砂石車，從中山路二段右轉中央路後，一路掉漏石，根據車號追查，立即開單告發，工務單位也派員展開清除作業，現場直到下午4點22分才清除完畢，恢復雙線車道通行。

彰化警分局表示，根據道路交通處罰條例，汽車裝載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落等，將處以3000元以上、1萬8000元以上的罰款，並責任改正或禁止通行。