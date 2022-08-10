民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，台大已認定抄襲情節嚴重，建議撤除學位，但總統蔡英文今(10)日在民進黨中執會表示，「我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白」，台大名譽教授賀德芬重批，蔡之所以力挺林智堅，把論文門打成政黨惡鬥、選舉抹黑，最大目的在於保護自己，以將她的學位造假爭議消滅。

台大昨日已宣布林智堅在台大國發所論文抄襲，蔡英文今日仍跳出來強力為林智堅背書，傳出引起英系立委極度不滿，在黨團群組痛陳「跟台大對著幹對民進黨選情不利」，而此案也在網路廣受討論，網友對蔡政府的處理態度還有林智堅的所言所行幾乎是罵聲一片。

論及蔡英文對林智堅的力挺，「簡直不可思議，請她公布精神狀態！」賀德芬認為，林智堅的抄襲就是有憑有據，如果林智堅在案件爆發初始便對外道歉，表達自己年輕無知、愛虛榮，並反省政治圈就是這麼虛偽，訴求誠信的話，還可以來看選民是否買單，不過林智堅不但沒這麼做，還走蔡英文的路，矢口否認，「硬凹、裝死、還要告人」，完全是不符合常識的做法。

至於林智堅委任律師黃帝穎為其辯護，「我覺得黃帝穎該切腹了啦！」賀德芬怒批，黃帝穎不只著作權法搞不清楚，所有說法更是玷汙學術尊嚴。

賀德芬說，論文不只要著作權，還要有原創性，現在政客帶頭抄襲，顯見學術敗壞已不是一朝一夕的事情，她也希望台大在論文審議內容方面，所有資料越公開越好，甚至藉機把校內論文一次整頓，並處置在台大國發所任教的國安局長陳明通，不容讓他在學校裡繼續「出賣靈魂、出賣學術」。

賀德芬也認為，國民黨身為最大在野黨沒有拿出反對黨的氣魄，面對蔡英文的作法，理應提出罷免，其他小黨也都成為民進黨的附庸，任由蔡英文一人獨大，「司法被做成血滴子、行政系統是共犯、立法是龜孫子」，所有情況都讓人氣憤不已。