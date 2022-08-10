馬來西亞網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi、糖糖），擁有超巨型上圍和翹臀，不科學的火辣身材狂吸粉絲，在 Instagram有1875萬粉絲，影響力驚人，被封為「大馬波神」，近日她曬出比基尼照，不過尺度非常大，比基尼似乎往上移，有即將走光的疑慮，露出大片南半球，短短不到一天就獲44萬人按讚。

蕭佩兒昨（9日）發文：「Salt and waves（鹽和海浪）」，並附圖海邊的美照，照片以邪惡視角拍攝，她穿著紫色的比基尼，露出平坦小腹和纖細美腿，鏡頭完整拍下蕭佩兒的火辣身材，不過她的比基尼似乎是沒穿好，移位往上跑，沒有完全包覆住雙球，露出一半南半球，感覺再往上一點就會看到兩點，超震撼畫面讓網友看到血脈賁張。網友大讚：「世界上最性感的女人」、「太辣了」、「這是我看過最辣的女神」、「再一點就走光了」。

蕭佩兒剛開始是以清純形象在YouTube頻道露面，拍攝旅遊Vlog、化妝及生活影片等，直到近年改走性感風，衣服穿得越來越少，人氣不減反暴增，2016年被馬來西亞雜誌選為「國內百大性感女性」之一，更在2017年代表馬來西亞參加網紅亞洲超級挑戰賽，成功奪下第三名好成績，過去兩年推出三本寫真集都很暢銷，順利轉型為世界級網紅。不過她過去曾前往英國大英博物館拍照留念，拍照過程掀起衣服露出裡面的傲人上圍與古物合照，被當地媒體批評不尊重文化。