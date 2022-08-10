兼任民進黨主席的蔡英文總統今（10）日在民進黨中執會發言，力挺林智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。還強調只要民進黨團結，就一定能克服重重挑戰。

蔡英文於今（2022年8月10日）中執會發言全文如下：

台灣面臨的內外部挑戰，從來沒有少過，但是，台灣總是關關難過，關關過。

就外部情勢而言，從上禮拜開始，中國在台海周邊的軍事演習，加上訊息戰的複合式威脅，國軍在前線捍衛國家，政府完全掌握局勢動態。而面對中國的這次軍演，台灣人民更是沉著冷靜、成熟自信，非常支持國軍。

但是，在中國發動軍演的當下，國民黨竟然不顧陸委會的苦勸，執意前往中國，還說要挑起重擔。

我要正告國民黨，真正挑起重擔的，是不眠不休，沒有辦法在父親節團聚，所有堅守第一線，捍衛國家安全的國軍。

就在今天上午，中國更罔顧兩岸的現實，一廂情願發布白皮書，重申一國兩制，以及不放棄對台使用武力。目的就是，在對台灣武力恫嚇的同時，向那些畏懼中國、有意向中國妥協的，極少數台灣政黨和人士招手。

國民黨在這個時刻，仍執意前往中國，令國人失望。國民黨的做法，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。

我們在這裡要說清楚，台灣人民希望的是，我們要和平，我們不挑釁、不升高衝突，但捍衛主權與國家安全，台灣絕對不退縮。

此外，我們也要團結一致。而面對年底大選，面臨政治攻擊是我們的日常。

民進黨從黨外到現在，以及面對一次又一次挑戰的時候，就像是去年的公投，我們深刻的理解，只要民進黨團結，我們就一定能克服重重挑戰。

我們長久以來與智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意。在他的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹。現在的新竹市，已經是展現一個現代都會的樣貌，不但有先進的科技產業聚落，更是對兒童、年輕人，還有長輩充滿真心照顧的城市。

昨天，台大學倫會的決定，許多人都認為，智堅所提出的證據都沒有被採納。

我們也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。

所以，我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。

更重要的是，在民主社會，我們一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相。

對外，我們團結自信，面對挑戰。對內，我也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。