在大陸市場獲利貢獻比去年同期減少近7成下，亞泥(1102)今年上半年稅後淨利69.91億元，年減9.38%。亞泥指出，大陸水泥市場下半年是傳統旺季，在價量齊揚下，貢獻度增加可望讓整體的獲利有成長的空間。

亞泥7月合併營收78.64億元，年增15.35%。

近6成營收獲利來自大陸亞泥中國(0743.HK)的亞泥指出，今年上半年，大陸水泥市場受到封城、疫情的影響，亞泥中國的出貨量、價格都有明顯的下滑。因此，對亞泥的貢獻度有明顯的減少。

不過，亞泥指出，上半年因有轉投資嘉惠電力二期加入營運，以及國內水泥及預拌混凝土市場景氣回溫、營收獲利增加下，整個上半年的營運雖有衰退，但，幅度控制在1成以下。

對於下半年的營運，亞泥認為，隨著疫情解封及持續進行的錯峰生產、減量置換政策，市場供需將漸趨平衡，加上當地政府考量經濟成長，開始營造金融寬鬆並鬆綁房地產限制，下半年有機會出現遞延需求，營運可望逐季墊高成長。

而在國內市場，亞泥表示，國內雖然營建持續缺工，以及疫情仍在、通膨升息、政府調控房市，造成新建住宅的水泥需求減弱。但另外一方面卻有加強公共工程執行力度支撐，輔以台商回流及科技產業的擴大投資，廠辦拉動周邊建設需求，下半年水泥需求仍會進入傳統旺季下，較去年成長。

亞泥預期，整體來看，下半年的營運一定會比上半年好。