新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」9日報導，美國空軍A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機相關單位正為其整合新武器、新油箱和高解析度顯示系統（HRDS）等，結合該型機武器掛載點多、滯空時間長、擅長於惡劣環境作業的優勢，希望在未來台海等高強度戰場中發揮效果。

根據報導，美國空軍武器學校（USAF Weapons School）第66武器中隊（66th Weapons Squadron）教官文森特（Mason Vincent）少校表示，A-10升級計畫的核心是整合ADM-160微型空射誘餌（MALD），因為該型機一次能夠攜帶16枚MALD，搭載能力相當於B-52H轟炸機。

且MALD可事先完成設定，不用與A-10作戰電腦整合，該型機只要負責掛載和投出即可，無須花費大量時間及經費改裝，便能打造讓敵方防空系統無比頭痛的「誘餌卡車」。

除了MALD之外，A-10還正整合GBU-39「小直徑炸彈I型」（SDB I）和AGR-20「先進精確擊殺武器系統」（APKWS）導引火箭；若預算允許，未來甚至可能搭載AGM-158「聯合空對面遠攻飛彈」（JASSM）等長程武器。

另外，A-10的關鍵升級還包括限制性更少、能在戰鬥任務中攜帶的額外油箱，以及讓該型機更有效利用AN/AAQ-28(V)先進標定莢艙和數位航圖的高解析度顯示系統等。

第422測試與評估中隊（422nd Test and Evaluation Squadron）分隊長艾德金生（Kyle Adkison）少校指出，A-10本身就具備武器掛載點多、滯空時間長、擅長於惡劣環境作業的優勢；第66武器中隊教官格羅索（Maurice Grosso）少校強調，這些特性有利於融入美國空軍的「機動戰鬥運用」（ACE）概念，自太平洋小島上的臨時機場出擊，讓該軍種於面對中國大陸時，能迅速擴大前線基地數量，降低主要樞紐遭敵方遠程火力打擊造成的影響。