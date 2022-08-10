炎炎夏日正是登革熱病媒蚊傳染的好發季節，據疾管署統計，今年已有15例境外移入登革熱，其中3例在台北市，台北市環保局加強對北市防疫旅館進行周邊登革熱防治巡檢，並執行孳生源清除及環境消毒作業，同時也呼籲民眾落實居家環境孳生源清除，共同防範病媒蚊孳生，遠離登革熱的威脅。

環保局表示，台灣登革熱病例主要為境外移入，且國內目前仍實施邊境管制措施，旅客入境仍需進行3天居家檢疫及4天自主防疫。為同時防範登革熱，環保局針對北市140間防疫旅館及2處安心檢疫所，持續進行周邊執行孳生源清除及環境噴藥消毒作業。今年截至7月底共完成防疫旅館周邊環境噴藥消毒計580處，噴藥面積37萬餘平方公尺，另環境巡檢4328次、孳生源清除2759次，清除孳生容器10100個及垃圾5445公斤。

除此外，北市環保局也針對全市456個里，每2至3個月巡迴1次進行鄰里消毒，深入各里巷弄、水溝等處執行病媒噴藥，今年統計7月底止，已噴藥消毒1337個里次。另外，針對高危點地區，例如空地、空屋、髒亂點等處也都提高巡查孳清頻率，維護環境衛生，有效防治登革熱。並每月均協助各區里動員民眾辦理清潔日，透過里鄰系統加強家戶孳生源清除。

環保局呼籲，為杜絕病媒蚊孳生，還需仰賴民眾積極主動參與病媒蚊孳生源清除工作，巡檢居家內外周圍積水容器動手清除，才能有效防止病媒蚊孳生，防治登革熱疫情發生。