《天下雜誌》年度排行「快速成長100強」榜單出爐，森崴能源（6806）以連續三年營收複合成長209.31％，獲得今年快速成長一百強的榜首。在今年的榜單中，金融業多達44家入榜，成為最大贏家。

隱形冠軍2.0是《天下》中小企業年度排行「快速成長一百強」的主軸。今年快速成長一百強的榜首－森崴能源，是台灣第一家能夠提供完整技術解方的再生能源業者。從蓋傳統的電廠到轉做再生能源，森崴跨業多角化，善用母集團資源，短期內建立競爭門檻，助攻離岸風電國產化，成為全台最完整的再生能源戰隊。

森崴能源橫跨太陽光電、陸域及離岸風電、小水力發電、水庫清淤、液化天然氣LNG、燃氣電廠，是本土首家離岸風電EPC統包公司，台灣第一間取得LNG進口執照之民間企業，第一家上市的全方位專業能源公司，也是綠電轉供最多據點的綠電交易平台，提供turnkey一站式：創能、節能、儲能、氫能燃料電池等各式綠色能源的專案服務。

2022年「快速成長100強」榜單，採用《天下》兩千大企業資料庫資料，挑選出2019-2021年營收複合成長率的一百強。前五名依序為森崴能源209.31％、台新創投188.15％、玉山創投177.64％、元大創投144.02％及富世達140.90％。除了因產業景氣上榜，85％都是上市櫃及公開發行企業。綠能、數位轉型、汽車電子化、高速運算等產業，被視為未來將持續成長的明日之星。