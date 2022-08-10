小心駛得萬年船。因為子公司國泰人壽7月實現股債虧損，國泰金控7月自結稅後獲利26.3億元，較去年同期減少77.6％，在15家金控7月獲利排名第七名，累計前七月稅後獲利516.9億元，也較去年同期減近50％，但仍是金控前七月獲利第二名，每股稅後盈餘（EPS）為3.61元。

國壽7月實現股債投資虧損，將回升無望的部位砍掉，進行「汰弱留強」，為未來獲利先布局，並降低投資風險，加上7月增提近22億元外匯準備金，雖然有國內外現金股利逾60億元進帳，但7月稅後獲利僅19.3億元，較去年同期減少逾78％，累計前7月國壽稅後獲利422.2億元，仍是歷史次高。

同時，7月股債市都有回升，國壽淨值一個月內回升逾800億元，資本適足率（RBC）接近340％的相對高水位，且外匯準備金餘額達352億元，亦是歷史新高，有利國壽未來應對匯率波動對獲利的影響。

2021年股債多頭，國泰金子公司國泰人壽實現資本利得創新高，全年稅後獲利1,128.7億元，創史上新高，也推升國泰金全年獲利1,405.7億元，但今年因升息預期，債券殖利率大反彈，價格大跌，美股及台股亦有較大回檔，因此壽險獲利明顯不如去年同期。

但國泰世華銀行7月稅後獲利25.1億元，累計前七月稅後賺159.7億元，在金控下銀行中排名第二，且創同期獲利新高，累計淨利息收入同比成長19％，且股債部位價值亦有回升。

國泰金其他子公司如國泰投信前七月稅後獲利9.7億元，續創同期新高，國泰證券前七月稅後賺8.5億元，則是同期次高。

國泰世紀產今年因為防疫保單理賠問題，前7月累計已賠付61.7億元，提列準備金38.4億元，7月單月稅後虧損18.8億元，前七月稅後虧損41.8億元。