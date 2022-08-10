大陸女星劉亦菲有許多經典戲劇作品，尤其古裝扮相時散發出的空靈氣質，也讓她獲得「神仙姐姐」封號，不只美貌深植人心，演技更優秀到闖進演員最高殿堂好萊塢，成為真人版「花木蘭」，獲得好評；不久前劉亦菲以電視劇《夢華錄》回歸小螢幕獲得好評，最近穿了一套白長裙出席活動，路人站一旁偷拍的照片，竟被網友大讚比修圖還漂亮。

劉亦菲從2006年拍攝完電視劇《神鵰俠侶》後，便把工作重心轉往大銀幕，更紅到闖進好萊塢成為真人版「花木蘭」，一躍成為全球巨星，直到去（2021）年才傳出重返小螢幕，接下古裝劇《夢華錄》女主角，今年6月開播就掀起不少話題，古裝扮相的她和16年前「小龍女」彷彿沒太多變化。

最近劉亦菲穿了一套白長裙出席活動，路人站一旁偷拍的照片，竟被網友大讚比修圖還漂亮。(圖/ 摘自微博)

而有「神仙姐姐」美名的劉亦菲，不只是穿古裝令人驚艷，最近穿了一襲白色長裙現身品牌代言活動，胸前兩個大洞設計隱約露出傲人身材，轉過身還展現白皙裸背，全身上下無一處不吸引人目光。

在活動現場有許多圍觀群眾，在活動過後網路上也瘋傳各種路人直拍，劉亦菲零修圖模樣再度掀起轟動，廣大網友紛紛激讚，「神仙姐姐最適合白裙了」、「誇張，生（零修圖）圖比修圖還美」、「舉手投足都超仙，氣質超絕」、「這狀態可以再戰10年」。