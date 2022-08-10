海盜隊內野手卡斯楚（Rodolfo Castro）10日演出一個難得的搞笑鏡頭，他對戰響尾蛇在4局下半滑壘時，褲子後面口袋居然飛出了他的手機！卡斯楚起身之後渾然不覺，甚至踢到了一下手機。旁邊的三壘指導員也沒看見，還跟卡斯楚碰拳慶祝，最後還是三壘審看得清楚，他提醒卡斯楚「你的手機掉了。」

This is a first... Rodolfo Castro's phone fell out of his pocket in the middle of the game 😅 pic.twitter.com/qaPd34qroF — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) August 10, 2022

卡斯楚的「不專業行為」引起球迷熱議（以及嘲笑），誰會帶著手機上大聯盟球場比賽？首先這違反大聯盟規定，球員不得在休息區攜帶私人電子裝置（休息室有公用的平板），卡斯楚居然一路帶上了三壘壘包。這影片獲得超過200萬次觀看，就連不看棒球的英國媒體BBC都轉推，球迷紛紛開玩笑說：「抓到了，蜂鳴器在口袋裡。」「還好海盜隊爛到不會被懷疑作弊。」「他在等一通汽車延長保固的電話。」

賽後卡斯楚透過翻譯解釋：「我記得穿上衣服褲子、吃東西、上廁所、把滑壘護具放口袋，完全沒發現手機還在身上。我我不認為有任何職棒球員會帶著手機上場，發生這種事真的很糟，顯然我不是故意的。」

海盜隊總教練謝爾頓（Derek Shelton）說：「棒球比賽看多了還是會看到新鮮事。這只是一個年輕人犯了錯而已，就是告誡他不能這樣做就好。我覺得裁判處理得很好，這沒有別的意圖，他單純把手機忘在口袋裡。」響尾蛇終場6比4獲勝，海盜44勝66負在國聯中區墊底。