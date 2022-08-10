針對蔡英文總統今下令民進黨黨公職支持桃園市長參選人林智堅，國民黨桃園市長參選人張善政晚間於臉書上發文指出，看到蔡英文總統親自站出來質疑台大，甚至下令全體黨公職支持林智堅，他感到非常非常地遺憾，因為這件事情，只有是非黑白沒有藍綠，更無關選舉。

張善政發文批，「蔡總統，您做為台大校友，手握權力卻反過來傷害母校、傷害台灣的國際學術聲譽，您真的問心無愧嗎？」民主化以來，每一任的總統都是台大人，這是台大的殊榮，也是台大的責任。內容也提到張善政自己和蔡總統入學的時間相近，雖然在不同的學院求學，但也都曾聽說過在威權時期，台大的師長、學長姐們那不向權力低頭、維護學術自主的風骨；這樣的風骨，來自於長眠於傅園的傅斯年校長；這樣的身影，潛移默化在每一位台大人心中，相信對蔡總統來說也是如此。

張善政也說，近來在蔡英文領導下的民進黨，卻對台大發出了種種的詆毀、抹黑、抹紅、攻訐，今天甚至直接要求黨公職無條件地「相信同志」，罔顧台大學倫會提出的種種證據與質疑。借用林濁水先生的話說，「民進黨已經站在台大的對立面，要台灣人民在民進黨與臺大之中，二選一」，誠哉斯言。

發文中也強調，「學術倫理」、「誠實」的品德，無關選舉、無關政黨競爭，是「大是大非」的問題，為了一次選舉的輸贏，一舉摧毀幾代台大人樹立的自由校風，一舉摧毀台灣的學術倫理及國際聲譽，這真的值得嗎？張善政說，這是他的疑問，相信也是每一位台大人、每一位台灣人民心中的疑問。

文中最後寫到，真誠地希望蔡總統，以及民進黨內的有識之士，能夠守住誠信、憑良心說實話，懸崖勒馬，找回當初從政的初心。