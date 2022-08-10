21歲新生代女歌手李芷婷，今年4月大方認愛饒舌歌手男友湯竣博，除了公開二人交往細節，連私密床事都大膽分享，自爆每月上床頻率24次，不過上月末時曬出和男友的激情藝術片，卻被網友攻擊崩壞；風波平息後，她離台渡假，竟又被嗆「結果回來就懷孕了」，讓她只好吐出一段話，嗆得對方說不出話來。

上月李芷婷曾曬出和男友的情侶合照，以廚房為主題要男友陪她，李芷婷穿著一件細肩帶粉膚色小可愛，男友湯竣博坐在流理台上，雙手激情環抱著她，另一張照片二人則共同坐上吧檯，愉快吃著零食，畫面日常又有溫馨感，至於這第3張照片，她的腿勾到男方腰間，男女激情擁吻，全被冰箱清楚折射出來。

李芷婷和男友四肢纏繞，被一旁的冰箱清楚折射出來。(圖/李芷婷 IG)

對此，有保守網友就怒嗆：「最後一張怎麼那麼open」、「崩好崩滿」、「真的是崩壞女星」，讓李芷婷火大開罵：「我拍藝術照都可以導向成崩壞，請問我在這張照片裡面，違反法律了嗎？我有露點妨害風俗了嗎？如果你不能接受我的價值觀，覺得『李芷婷』只能維持18歲的模樣，那你可以選擇退追，謝謝你。」

李芷婷到關島渡假，卻還是有酸民出言攻擊。(圖/李芷婷 IG)

後來，她收拾不好的情緒，離開台灣飛往關島渡假。穿著豹紋泳衣和友人出遊，放鬆體會關島的海洋美景，露出美胸和筆直美腿，看似心情也已經恢復如往，不過卻有人留言：「結果回來就懷孕了」，照片中的她笑容明媚燦爛，卻又遇到酸民打擾，讓她只好回覆：「？？？這什麼腳本」，讓對方說不出話來。