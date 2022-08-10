手中訂單能見度高，成衣廠廣越（4438）、振大環球（4441）及光隆（8916）7月營收成長；業者指出，訂單能見度已到第4季，產能滿載，營運穩定成長。

廣越7月合併營收為24.75億元，創歷史新高，年增43.43%；振大環球7月營收9.31億元，創歷史次高紀錄，年增59.68%；光隆7月營收10.27億元，年增29.3%，為連續9個月正成長。

對於第3季及下半年的營運展望，廣越表示，近期成衣市況多空交雜，後疫情時代戶外運動服飾需求強勁，在通膨衝擊消費力，部分品牌調整庫存疑慮浮現；但廣越營運不受市場波動影響，在品牌客戶下單強勁，訂單能見度已到第4季，產能滿載，營運穩定成長。

目前訂單能見度已到第4季的振大環球表示，雖然近來部分市場傳出雜音，但對下半年的營收獲利成長仍保持審慎樂觀的看法。

光隆指出，在成衣出貨帶動下，第3季營收有望超越第2季，再攀歷史單季新高，以及家紡受旺季效益，營收將重回2018年水準，推升光隆第3季合併營收重返疫情爆發前水平。