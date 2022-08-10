中華女網隊今天（10日）在金恩盃國際女網團體賽小組賽第3場賽，以1比2總比分飲恨香港，教練何智仁也說明排點的理由。

香港隊由擁有本屆聯邦盃亞大二級賽事WTA單打292名最高的張瑋桓坐鎮，她曾於2019義大利拿坡里世大運的單、雙打獲得銅牌，中華隊則是國內排名前四女將謝淑薇、梁恩碩、葛藍喬安娜、李亞軒掛出免戰牌，本屆代表隊選手WTA單打排名最高是516的李珮琪，來到大馬出賽金恩盃之前，她在埃及、泰國、歐洲等地整整征戰半年，因在埃及喝到不乾淨的水，臉上長滿痘痘，加上長時間比賽缺乏足夠休息，讓李珮琪面對實力強勁的張瑋桓，顯得有些力不從心。

至於今天沒派出具有東京奧運等比賽經驗的30歲好手許絜瑜出賽，而是讓年僅18歲的楊亞依負責兩點賽事，教練何智仁認為，楊亞依在底線比較有壓制性，對香港一戰比賽內容也超乎他預期出色，「以前她常常前面打很好，之後會亂掉，今天她從開始到結束表現的都很平穩。」

何智仁補充，李珮琪輸球關鍵是一發進球率太低，二發又無法壓制對手，接發球也無法給予對手壓力，因此首盤吃蛋。第二盤雖然比較能掌握到節奏，底線可以多次來回對抽，但對手表現更好並完全主動攻擊，李珮琪只能不斷左右奔跑救球。

最後一點關鍵的雙打，以青少年保留名額入選的李羽芸一開始有些緊張，首次發球局竟出現3記雙誤，雖然第二盤發球回穩，保住自己兩個發球局，多次在網前搶球得分，但正手拍接發球又出狀況，打到最後整個失去信心，在場邊加油的李羽芸母親透露，「李羽芸接發球時很怕被對手在網前截到，想以更刁鑽的角度回擊、才一直掛網，這是她必須立刻改進的問題。」

對於中華隊在本屆亞大區二級恐無緣爭取前進亞大一級的門票，領隊楊蔚萌認為選手都盡力了，不應有過多苛求，金恩盃是年輕選手成長的機會，例如楊亞依上次在杜拜之後進步許多，他相信李羽芸經過這次比賽也會更加成熟。