高雄市今日傍晚下起豪大雨，鳥松區中正路與中正路400巷口處道路積水，機慢車道水積及輪胎高，警方到場拉起封鎖線，並於現場指揮交通，讓用路人順利通行。
今日晚間7時，仁武分局鳥松分駐所巡邏行經鳥松區中正路與中正路400巷口處發現積水，經查現場因豪雨導致水溝堵塞，造成道路積水，機慢車道水積及輪胎高。
警方立即前往於現場拉起封鎖線，封鎖機慢車道，並開啟警示燈於現場指揮交通管制疏導中，呼籲用路人行經該路段請減速慢行，配合警方指揮改道而行，確保行車安全。
高雄市今日傍晚下起豪大雨，鳥松區中正路與中正路400巷口處道路積水，機慢車道水積及輪胎高，警方到場拉起封鎖線，並於現場指揮交通，讓用路人順利通行。
今日晚間7時，仁武分局鳥松分駐所巡邏行經鳥松區中正路與中正路400巷口處發現積水，經查現場因豪雨導致水溝堵塞，造成道路積水，機慢車道水積及輪胎高。
警方立即前往於現場拉起封鎖線，封鎖機慢車道，並開啟警示燈於現場指揮交通管制疏導中，呼籲用路人行經該路段請減速慢行，配合警方指揮改道而行，確保行車安全。
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