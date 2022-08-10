民進黨桃園市長參選人林智堅10日下午現身中華大學學倫會說明，國民黨新竹市長參選人林耕仁認為，林智堅兩起論文爭議，對於台大學倫會選擇不出席，但是中華大學卻選擇出席，原來要捍衛自己的清白有兩套標準，「蠻奇怪的」。

林耕仁指出，台大論文抄襲事件，林智堅已經確定被台大撤除學籍，而前副市長沈慧虹還是力挺林智堅，他想請問是「落跑2人組」的公信力高，還是台大的公信力高，應該是昭然若揭，這樣對沈慧虹選舉絕對有影響。

林耕仁今天傍晚在金雅里舉辦首場「林耕仁與市民有約」問政說明會，包含市議員蕭志潔、吳青山、顏政德、黃美慧，議員參選人吳旭豐及多位里長都到場力挺。

首場問政說明會座無虛席，凍蒜聲不斷，整場高喊「唯一支持林耕仁」，相當熱絡。林耕仁則針對敬老卡擴大使用、「市民安心保」意外險、提高重陽敬老金等提出具體政策，他承諾要做「最照顧市民的市長」，打造新竹市成為永續宜居城市。