還在忙著工作努力地為生活打拚嗎？趕快拋開一切把握耍廢時光吧！今天是8月10日，也就是每年的「國際懶惰日（National Lazy Day）」，言下之意在這一天民眾可以盡情地放鬆耍廢，放下所有的煩惱，讓身心靈達到真正的舒緩。有營養師團隊就分享「耍廢計畫」，讓大家「鬆鬆地」度過這一天。

「國際懶惰日」的起源眾說紛紜，就連發起人究竟是誰目前都不得而知，有人猜測或許正是因為發起人過於懶散，根本懶得把這個活動的原因和過程好好記錄下來。而根據國際節日網nationaldaycalendar.com的說法，8月10號是全球網友統計最頻繁提及「懶惰」的一天，或許也因此將這天命名為「國際懶惰日」。

臉書粉絲專頁《好食課》發文分享，「要懶散就要避免提神」，咖啡因食品、維生素B群最好不要碰，否則會為身體帶來更多的精力；此外，早上一杯水不僅刺激腸道蠕動，也會幫助提神，每日喝滿1500毫升的水，也會讓人離疲勞更加遙遠；最後，優良蛋白質能夠補充體能，達到緩解疲勞的效果，如果想要盡情耍廢，以上4點應盡力避免。

而一天的飲食也要符合懶散的節奏，早餐可以吃饅頭、吐司等高碳水食物，一吃就讓人想睡覺；中午則是享用漢堡薯條等速食；下午來杯珍珠奶茶，又或是沁涼解渴的碳酸飲料；晚上以牛奶、綠色蔬菜等富含鈣、鎂的食物幫助身體舒壓，並在睡前1至2小時盥洗完畢，能幫助更快進入睡眠，極致懶散地度過這一天。