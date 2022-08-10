今年暑假必玩的「娛樂大聯盟」熱銷好評不斷，一本集結SKM Park Outlets館內8大娛樂店櫃。（SKM Park提供）
今年暑假必玩的「娛樂大聯盟」熱銷好評不斷，一本集結SKM Park Outlets館內8大娛樂店櫃。（SKM Park提供）
南台灣第一間全新店型「FRIDAYS 2.0全新概念店」TGI FRIDAYS，消費1200元就送豬肋排。（SKM Park提供）
南台灣第一間全新店型「FRIDAYS 2.0全新概念店」TGI FRIDAYS，消費1200元就送豬肋排。（SKM Park提供）
歡慶SKM Park會員破五萬，獨享折扣與滿額贈，天天抽iPad Air，首七日加碼翻倍抽。（SKM Park提供）
歡慶SKM Park會員破五萬，獨享折扣與滿額贈，天天抽iPad Air，首七日加碼翻倍抽。（SKM Park提供）
SKM Park Outlets高雄草衙今（11日）正式盛大開幕。（SKM Park提供）
SKM Park Outlets高雄草衙今（11日）正式盛大開幕。（SKM Park提供）

新光三越新事業SKM Park Outlets高雄草衙，試營運至今屢創佳績，持續導入多個大型國際知名品牌，業績成長超越百貨零售同業，為慶祝明（11日）正式盛大開幕，超過200家品牌歡慶享折扣。

SKM Park Outlets擁有最完整的運動休閒設施，包括唯一獨家日本授權鈴鹿賽道樂園，結合館內八大娛樂品牌，是暑假最適合全客層的一站式購物新體驗，從國道或搭乘大眾運輸均可快速到達，是距離市區最近的Outlets商場。

SKM Park Outlets人氣名品持續登場，包含BURBERRY、MICHAEL KORS、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、PORTER INTERNATIONAL、POLO RALPH LAUREN等品牌，8月也全新導入BURBERRY南部獨家Outlet店；及高雄獨家AllSaints最低5折起、BROOKS BROTHERS全年4折起等。另COACH、MaxMara、BOSS等眾多知名國際品牌也有全年3折起。

而全台最大Outlet旗艦店的adidas，全年優惠35折起、New Balance 35折起、Skechers商品5折起、Timberland全面4折起、Dickies全面3折起等，還有健身工廠、夜店風格保齡球館滾吧、大魯閣棒壘球打擊場、肖跳Crazy Jump等，適合喜愛運動玩樂的消費者。

熱門活動部分，高雄市「2022雄爭舞鬥全國街舞大賽」，8月13日將於SKM Park舞台開場，除了特別邀請嘻小瓜主持外，今年更有人氣高漲的美秀集團加持。8月15日至8月28日，還有遊戲「新楓之谷」舉辦「翻玩楓潮積木展」，而人氣選秀節目「原子少年」冠軍團「天王星」，也將擔任楓潮大使代言人，8月15日於SKM Park舞台舉辦粉絲見面會。

此外，SKM Park Outlets試營運至今，會員招募已突破五萬人，歡慶開幕推出天天抽iPad Air，首七日加碼翻倍抽，凡消費滿2000元享抽獎資格。開幕期間，扣會員指定點數就可兌換沐光美髮沙龍洗髮券、國賓影城電影票、奧斯丁夢想世界入場券、遊戲愛樂園體驗券、VIVELAND VR虛擬實境樂園遊戲折價券、鈴鹿賽道樂園卡丁車半價優惠券等。

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