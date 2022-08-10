今年暑假必玩的「娛樂大聯盟」熱銷好評不斷，一本集結SKM Park Outlets館內8大娛樂店櫃。（SKM Park提供）

南台灣第一間全新店型「FRIDAYS 2.0全新概念店」TGI FRIDAYS，消費1200元就送豬肋排。（SKM Park提供）

歡慶SKM Park會員破五萬，獨享折扣與滿額贈，天天抽iPad Air，首七日加碼翻倍抽。（SKM Park提供）

SKM Park Outlets高雄草衙今（11日）正式盛大開幕。（SKM Park提供）

新光三越新事業SKM Park Outlets高雄草衙，試營運至今屢創佳績，持續導入多個大型國際知名品牌，業績成長超越百貨零售同業，為慶祝明（11日）正式盛大開幕，超過200家品牌歡慶享折扣。

SKM Park Outlets擁有最完整的運動休閒設施，包括唯一獨家日本授權鈴鹿賽道樂園，結合館內八大娛樂品牌，是暑假最適合全客層的一站式購物新體驗，從國道或搭乘大眾運輸均可快速到達，是距離市區最近的Outlets商場。

SKM Park Outlets人氣名品持續登場，包含BURBERRY、MICHAEL KORS、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、PORTER INTERNATIONAL、POLO RALPH LAUREN等品牌，8月也全新導入BURBERRY南部獨家Outlet店；及高雄獨家AllSaints最低5折起、BROOKS BROTHERS全年4折起等。另COACH、MaxMara、BOSS等眾多知名國際品牌也有全年3折起。

而全台最大Outlet旗艦店的adidas，全年優惠35折起、New Balance 35折起、Skechers商品5折起、Timberland全面4折起、Dickies全面3折起等，還有健身工廠、夜店風格保齡球館滾吧、大魯閣棒壘球打擊場、肖跳Crazy Jump等，適合喜愛運動玩樂的消費者。

熱門活動部分，高雄市「2022雄爭舞鬥全國街舞大賽」，8月13日將於SKM Park舞台開場，除了特別邀請嘻小瓜主持外，今年更有人氣高漲的美秀集團加持。8月15日至8月28日，還有遊戲「新楓之谷」舉辦「翻玩楓潮積木展」，而人氣選秀節目「原子少年」冠軍團「天王星」，也將擔任楓潮大使代言人，8月15日於SKM Park舞台舉辦粉絲見面會。

此外，SKM Park Outlets試營運至今，會員招募已突破五萬人，歡慶開幕推出天天抽iPad Air，首七日加碼翻倍抽，凡消費滿2000元享抽獎資格。開幕期間，扣會員指定點數就可兌換沐光美髮沙龍洗髮券、國賓影城電影票、奧斯丁夢想世界入場券、遊戲愛樂園體驗券、VIVELAND VR虛擬實境樂園遊戲折價券、鈴鹿賽道樂園卡丁車半價優惠券等。