基隆市長林右昌（左）、基隆長庚醫院長賴旗俊（右）10日共同簽署「生根基隆．守護學童」合作意向書。（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌、基隆長庚醫院長賴旗俊10日共同簽署「生根基隆．守護學童」合作意向書，照顧基隆弱勢孩童，守護基隆家扶中心及原住民家庭服務中心課輔班學童健康。

林右昌表示，長庚醫院是基隆醫療、社會服務很重要的支柱，感謝賴旗俊與長庚醫院團隊，主動為本市家扶中心及原住民家庭服務中心，提供健康的服務，且支付所有費用，相信可以讓孩子們感受到社會的溫暖。

林右昌也在致詞時特別感謝基隆長庚醫療團隊，在疫情期間，提供最大的醫療照顧，做為基隆市政府最重要的支柱之一，讓基隆的疫情，能率全國之先趨於穩定，讓大家恢復正常生活。

基隆長庚醫院補充，本院是東北部急重症醫療院所，肩負照顧民眾健康的使命，鑒於過去4年在偏鄉照護學童累積的經驗，於今年生根基隆，為基隆家扶中心、原住民家庭服務中心學童提供完善健康服務。

長庚醫院指出，這次公益計畫以義診模式，每月提供2個單位醫療診詢服務，其中課輔班學童也可參與半年1次的眼科及牙科到院檢查服務，將由2000名醫護團隊，包括醫師、護理師等自願參與義診，並設立健康防護指標，定期追蹤執行成效。