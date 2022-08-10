興櫃餐飲公司乾杯(1269)公布7月自結合併營收3.46億元，月增34.63%，較去年同期1.79億元年增92.96%。累計1月至7月合併營收19.38億元、年增23.19%。7月單月、累積雙創同期新高，並改寫歷年單月次高紀錄。

展望第三季，8月父親節餐飲聚餐需求熱絡，新展3間店鋪「乾杯」、「黑毛屋」新莊宏匯店，老乾杯新品牌「KANPAI CLASSIC」天母店皆已搶於父親節周末前夕開幕迎賓。旗下「乾杯」、「老乾杯」、「黑毛屋本家」、「黑毛屋」、「麻辣45」推出父親節套餐搶客，台灣市場暢旺，父親節周末餐期全客滿，加開第2、3輪因應，有望推升營收續創新高。倘若大陸市場持續穩定復甦，反彈力道將更顯強勁。

乾杯7月與今年前7月累計營收成長，主要原因是去年台灣三級警戒禁止餐飲內用，年增率比較基期低所致。

7月乾杯大陸事業營收月增3成，市場回溫、但仍受接客數限制等防疫政策影響，壓抑營收表現。乾杯台灣餐飲事業營收月增約4成，迎接復甦人潮、聚餐需求暢旺，加上今年新展7間分店效益顯現，其中新開幕嘉義耐斯王子店貢獻近千萬業績挹注，一舉進入老乾杯店鋪業績前三名。鍋物品牌因應夏季推出特色鍋物吸客，黑毛屋本家「海膽鍋」與黑毛屋「香檸鍋」總銷量突破5000份，廣受好評持續熱賣；外販事業同受市場回溫月增3成，齊力拉抬集團合併營收改寫歷史單月營收第2高。

乾杯集團電商零售事業「乾杯超市」也提前部屬中秋禮盒、烤肉商機，增加6款「日本和牛禮盒」於蝦皮、Momo購物網、Pinkoi、微風線上及乾杯超市與旗下全台實體門市販售；乾杯經典的燒肉萬用醬也鋪進家樂福、大潤發、7-11等各大量販通路陸續開賣，同時提供客製化禮盒搶企業大單等策略組合，已接獲多家企業大單訂購，力拚佳績助攻集團營收。節慶聚餐商機為集團重要的集客動力，下半年迎中秋、雙十連假、聖誕跨年等節慶商機，台灣事業多管齊下爭取佳績，大陸市場穩步復甦，全力衝刺下半年營收。