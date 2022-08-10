聖騎士護航小智！民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，昨(9日)經台大核定後撤銷其國發所碩士學位；前副總統陳建仁受訪被問及此案時說，台大發表結論很突然，希望未來能還林智堅清白；網友則酸度爆表怒批陳：「這樣還算學者嗎？」、「對他真失望」、「變墮落了」。

台大認定林智堅抄襲論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位；林智堅開記者會說，真的非常無辜，他也是受害者，台大說法令人難接受。民進黨新北市長參選人林佳龍9日晚間和陳建仁等座談，媒體問及林智堅論文案，林佳龍說，相信林智堅已對外說明並捍衛權益，未來將團結並呈現政績，爭取選民支持；陳建仁則說，國立台灣大學很突然發表結論，沒充分納入當事人提出的相關論證，希望未來真相大白，以論證還林智堅清白。

對陳建仁公然「挺堅」，甚至批評台大的言論，PTT鄉民相當不以為然：「人一綠」、「對他真失望」、「多讀書啊，老陳」、「這樣還算學者嗎？你不要敗形象了」、「那解釋一下為什麼連錯字都一樣」、「你的神知道你在說什麼嗎?」、「就是矯情」、「笑死，入黨後墮落了」、「不要瞎挺啊建仁」、「那到底怎樣才叫抄襲？綠抄襲就不是？」、「賣書仔到底在鬼扯什麼」、「剩騎士」。

高端疫苗往事也被挖出來酸，「高端安慰劑安全沒副作用」、「之前捧高端,現在挺小智,對他的保證不信了」、「真的看破手腳」、「還要凹，真難看」、「高端仁」、「陳當然不是笨蛋，這話是講給愚民去信」、「為了當官...萬事皆可拋」、「要不要回去翻書看看正常人怎麼處理的？」、「打高端打到腦霧？」、「寧可自貶人格也要護黨」、。