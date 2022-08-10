民進黨桃園市長參選人林智堅國發所論文抄襲事件，台大認為情節嚴重，擬撤銷碩士學位。林智堅喊冤，「我非常無辜！我實在是一個受害者」。資深媒體人吳子嘉表示，台大是唯一能進入百大的學校，結果林智堅他們卻把台大弄臭了，這才是可惡的地方。

吳子嘉9日在《關鍵時刻》節目中表示，台大聲明的最後一句話，說他們要恢復近百年來的台大聲譽。台大的聲望名譽，若跟論文抄襲這件事情，來做一個價值判斷，這不是一個林智堅或陳明通等幾個個案的問題，這是價值觀的問題。所以台大才會裁判林智堅就是抄襲，馬上就取消他的碩士資格。

吳子嘉接著指出，全世界評判綜合國力，其中有一個條件就是第一流大學的家數，台灣的一流大學只有台大一家，排99名，台大是唯一進入百大的學校。結果林智堅他們把台大弄黑、弄髒、弄臭，這才是可惡的地方。他認為，台大為什麼那麼憤怒，也是因為林智堅這件事把台大弄臭了，台大在全世界是有一個地位的，代表了台灣的尊嚴以及力量，結果，陳明通和他的學生卻做了這樣的事情。

針對林智堅喊冤，吳子嘉覺得，林智堅現在已經沒有形象，林智堅除了在新竹任內的問題跑出來一大堆，然後他的論文又出現一大堆問題。