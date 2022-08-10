藝人熊熊（卓毓彤）臉蛋姣好又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，活潑開朗的個性圈粉無數，在Instagram擁有80萬粉絲追蹤，近日她開直播和粉絲互動，熊熊在家中穿著V領洋裝露出好身材，在聊天的過程中提到她過去身體狀況不好，血紅素只有常人的一半。

熊熊在今（10日）開起直播，她在家中吃水餃，身邊還有幾位友人陪伴，熊熊穿著藍白條紋的V領洋裝，可隱約看見她的好身材，起身調整鏡頭時深邃事業線非常明顯，她戴著眼鏡直播，模樣有些休閒，她一邊吃晚餐一邊和網友互動，有網友說她嘴邊肉不見了，熊熊回自己有變瘦，更提起過去生病去亞東醫院做檢查，正常人的血紅素大約在12，她當時檢查結果只有6，是常人的一半，讓醫生驚訝問：「妳都沒有覺得不舒服嗎？」熊熊說自己身體上一切正常，只有那個來會暈，讓網友超訝異。

而熊熊也說最近自己變瘦很大的原因是有減肥，因為之前婦科有問題，所以整個人都是浮腫的，但其實和之前相比只差3公斤，懷疑是因病才顯得比較胖。熊熊有一陣子因為壓力導致生理期失調，凍卵之後更加嚴重，直到有一次工作中她起身卻大量血崩，鮮血順著大腿往下流，她形容「像電視劇的流產戲碼」，直到又發生了一次才去看醫生，沒想到一檢查才發現身體裡長了一個肌瘤，取出來的肌瘤寬度至少有5公分，不過化驗結果是良性，讓她鬆了一口氣。