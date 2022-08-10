南投中興新村「省政府員工合作社」大火 濃煙竄升救災中

南投中興新村省政府員工合作社今（10日）晚發生火警，整棟建築全面燃燒，冒出大量濃煙，目前消防局獲報後後出動分隊前往救援，詳細情況還有待警消進一步說明；據悉起火地點位於合作社旁的咖啡廳，合作社內部無損，現場無人員傷亡。

南投中興新村省政府員工合作社今（10日）晚發生火警，整棟樓全面燃燒，冒出大量濃煙，目前消防局獲報後後出動分隊前往救援。（取自記者爆料網）
南投中興新村省政府員工合作社今（10日）晚發生火警，整棟樓全面燃燒，冒出大量濃煙，目前消防局獲報後後出動分隊前往救援。（取自記者爆料網）
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