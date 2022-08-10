南投中興新村「省政府員工合作社」大火 濃煙竄升救災中 20:492022/08/10 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投中興新村省政府員工合作社今（10日）晚發生火警，整棟樓全面燃燒，冒出大量濃煙，目前消防局獲報後後出動分隊前往救援。（取自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投中興新村「省政府員工合作社」大火 濃煙竄升救災中 訂閱影音： 中時新聞網 南投中興新村省政府員工合作社今（10日）晚發生火警，整棟建築全面燃燒，冒出大量濃煙，目前消防局獲報後後出動分隊前往救援，詳細情況還有待警消進一步說明；據悉起火地點位於合作社旁的咖啡廳，合作社內部無損，現場無人員傷亡。 南投中興新村省政府員工合作社今（10日）晚發生火警，整棟樓全面燃燒，冒出大量濃煙，目前消防局獲報後後出動分隊前往救援。（取自記者爆料網） 通膨飆升日子難過 英郵政逾11萬員工宣布大罷工 加水站勿生飲 南投縣府管理條例嚴把關 醫學中心第1家 彰基成立非營利幼兒園助員工養育 #合作社 #中興新村 #員工 #濃煙 #南投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安聯人壽父親節 員工福利再升級 16:362022/08/08 財經 南投凶殺！月入60萬移工仲介疑遭痛毆 全身傷痕慘死家中 12:152022/08/09 社會 南投凶殺案移工仲介死狀離奇 將解剖釐清死因 11:442022/08/10 社會 南投縣長選戰＋1 王永慶參選 04:102022/08/08 地方新聞 尹崇堯任南山董座 給員工一封信 04:102022/08/09 金融．稅務 入住國外飯店別做5件事 員工揭內幕：很髒 15:182022/08/10 搜奇 移工仲介遭「鐵絲綁雙手」奪命 高大成見凶器驚吐一句 00:062022/08/10 社會 退休好生活》員工不論有幾份工 公司都須申報加保 04:102022/08/08 財經焦點 通膨吃掉加薪 1-6月實質薪資倒退嚕近6年首見 17:382022/08/10 財經 台中大雅鐵皮工廠大火 濃煙直竄嚇壞民眾 16:252022/08/10 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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