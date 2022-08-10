王莉甯（左）奪得職業首冠，好友上前噴香檳慶賀。（TLPGA提供）

總獎金新台幣80萬的2022洋房&山溪地真善美傳承賽，10日在新竹關西的山溪地高爾夫俱樂部舉行第二回合決賽，首輪以68桿取得2桿領先優勢的女將王莉甯，次輪同樣繳出低於標準桿4桿的68桿佳績，最終以一路領先之姿，毫無懸念地贏得個人職業生涯8年來的首冠，開心地在第18洞果嶺旁，接受朋友與青少年選手們的猛烈潑水慶賀。

以汗水與淚水為基底，再倒入許多的礦泉水、冰水、雨水還有球場噴灌水，最後再來一瓶香檳，對於王莉甯來說，是獲得職業生涯首勝的甜美味道，她笑著說：「其實比賽中我也不曉得自己是不是領先或領先多少桿，只覺得自己今天打得不錯，應該很有機會奪冠。」

王莉甯說：「當我走靠近第18洞果嶺，看到大家都在注視著我，還提著好幾桶水，我就知道冠軍應該是我了。」

山溪地球場今天天氣由晴轉陰，甚至在比賽最後關頭下起了陣雨，不過戰局卻不像天候如此多變，過往自認總會單輪爆的王莉甯，第二回合開賽就維持住和昨天一樣的好手感，開球遠、鐵桿準，製造不少抓鳥機會，不讓後方追兵有任何可趁之機。

雖然在第18洞果嶺慘遭好友們「強力水襲」，甚至連老天爺與山溪地場務也為她淋上冠軍的滋味，從頭濕到腳的王莉甯心裡只有「開心」兩個字，畢竟從2014年轉入職業迄今，她曾有多次機會奪冠，總缺臨門一腳，「感覺真的很特別。以前我都擔任潑水者的角色，這次換成是被潑水的，真的很奇妙。這一輪我就是照著自己的步調打，沒有想太多，因為我和同組的伍以晴是很好的朋友，比賽過程感覺就像是練球一樣，互相虧來虧去，沒有奪冠壓力反而發揮更好。」