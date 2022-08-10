駕駛營業用半聯結車的52歲呂姓男子，今天下午行經國道1號南下台南安定路段時，由於不滿前方37歲蘇姓男子的自小客車車速過慢，在後方猛按喇叭，引發蘇男不滿，在高速公路上逼車強迫呂男將車停在路肩後，下車持鐵管毀損對方的車頭。國道警方獲報到場將2人帶回問訊，全案訊後依妨害自由、毀損、公共危險等罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警方調查，今天下午2點多，國道第4大隊新營分隊接獲報案，指國道1號南向309.6公里台南安定路段發生行車糾紛。警方派員抵達現場後，發現1輛營業用半聯結車與1輛自小客車停在外側路肩，半聯結車的前車牌受損，副駕駛座的玻璃也缺角，但呂姓駕駛與乘客均未受傷。

警方將雙方帶回隊部問訊，發現這起行車糾紛係因呂男猛按鳴喇叭，示意蘇男的車速過慢，應該加速前進，引發蘇男不滿，隨即以變換車道、驟然減速等方式，逼迫呂男將半聯結車停在路肩後，蘇男即持鐵管下車，朝半聯結車頭猛砸。