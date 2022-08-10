民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文，台大認為抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位；外界也關心，林智堅另一本中華大學碩士論文的調查進度，中華大學表示，預計下周將會有調查結果，待結果一出來，校方會立即召開記者會公布。前民進黨立委郭正亮表示，不管通過或不通過對林智堅都會傷，他預測，不通過的機率會高一點 。

郭正亮10日在《國民大會》節目中表示，林智堅中華大學碩士論文這件事，不管通過或不通過對他都傷。如果通過，就跟台大一樣，兩個都作弊；如果沒通過，一般人的印象，他在中華大學的碩士論文的雷同度更高，若是沒通過，有人就會解讀這是私校，很多都跟民進黨有關，且剛好又在總統蔡英文力挺林智堅的動作之後，就會讓人立刻連結，所以論文通過不通過都傷。郭正亮預測，不通過的機率會高一點 。

資深媒體人林裕豐則表示，林智堅高中是有畢業的，如果台大把林智堅的碩士學位砍了，中華大學又也砍了他的碩士，等於他的兩個碩士都沒了。

另對林智堅反控被台大突襲，郭正亮表示，因為台大學倫會邀林智堅去說明，但林智堅前面有3次的機會都沒去。他舉例說，如果被告，法官叫那人出庭，那人卻3次都不去，也真的說不過去。對法官而言，兩次就算極限。林智堅卻3次未到台大學倫會說明，缺席審判，就做結論了。