多達10.49億股的彰銀股權，終於在10日順利出脫，但外界所不知道的是，整個釋股的過程其實非常「驚險」，因為差一點整個交易案就要破局，關鍵就在每股18.2元的股價，是台新金所能接受的「底限」價，而觀察彰銀在10日的股價表現，除了今日的股價明顯有買盤進場拉抬，希望能將股價「撐」在每股18.2元，全場的股價在每股18.05元和18.2元之間起起伏伏，最後終於以18.2元作收，台新金大舉釋出10％股權的彰銀就此底定，目前台新對彰銀持股已降至10.41%。

事實上11日就是彰銀除權息日，換言之，如果股價沒有站上每股18.2元，整個交易就宣告破局，所以這場號稱公股金融圈有史以來最大的股權承接行動有時限壓力，必須要在10日完成，如今終於成功，財政部及轄下的7家公股銀行，也總算對於蘇揆交辦處理這場台新金與彰銀多年的「懸案」，有了交待。

這場彰銀股權的接手，號稱是公股金融圈有史以來最大的股權承接行動，台新金以鉅額逐筆方式賣出10.49億股，每股成交價格為18.2元，總成交金額為190.89億元；倘若統計今年以來台新金對彰銀的釋股，今年除發行52.95億可交換特別股和50億的可交換公司債，分別涵蓋各3億股和2.46億股的彰銀股票，另外也四度申報鉅額轉讓，包括今日賣出10.49億股外，4月份也曾少量釋出0.22億股，再加上去年6月8日的初次鉅額處分起算，合計台新透過鉅額和一般交易已處分12.71億股。

據統計，目前台新對彰銀持股已降至10.41%，若上述交換債和特別股完成轉換，則台新對彰銀持股比例將降至5.2%；另外根據10日整個彰銀成交量的統計結果，10日彰銀鉅額交易金額佔全市場鉅額交易量的87.8%，其中，台新金應是全數透過自家的台新證券賣出，而10日的證交所揭露的台新證券經手鉅額交易金額恰好等於成交金額，印證了這個結果。

據知情人士透露，除了彰銀之外，其他七大行庫在本月2日、10日全體出動承接彰銀股權，其中更以兆豐、台銀、一銀、合庫為四大先鋒部隊，買進最多，而華銀、土銀、台企銀則由於本身胃納的限制，雖然也有接手，但數量沒有前四大行庫來得大，在10日幾乎可說包辦接手所有的台新金釋出彰銀股權。

這個布局，也可從10日的買方券商所經手的鉅額金額及交易量，看出端倪，10日官股券商經手鉅額交易分別是兆豐證70.71億、第一金證31.02億、合庫證27.54億、台銀證23.52億、土銀21.02億、華南永昌證14.98億，合計已達188.79億，為10日台新處分彰銀金額的99%。

對於公股體系接手彰銀股權的情況，財部不願透露其中的細節，但據側面了解，財政部先前已有向各大行庫，逐一盤點可接手彰銀股權的數量，最後協商結果，由兆豐、台銀、一銀、合庫為承接主力。

八大行庫裡，除了彰銀之外，其他行庫都有接手；另外據側面了解，包括台酒、台金聯等公股事業機構，也有加入此次承接持股的行動。而七大行庫對於接手的彰銀股權，全部都編列在OCI的項下，在此次公股團接手彰銀之外，泛公股體系持股彰銀的股權，將超過4成，在經營權上握有絕對控制主導地位，時隔10多年，財政部也終於重新作回彰銀的第一大股東。