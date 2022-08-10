記者爆料網曝光一段事發影片，該名王姓騎士被目擊從橋上摔落，全身不斷翻轉後重重落地，驚悚過程嚇壞不少人。（翻攝自記者爆料網）

北市民權大橋今（10）下午4時許，發生一起離奇墜橋意外，1名王姓騎士行經民權大橋往內湖方向時，疑似失控撞及護欄後，騎士整個人從橋上墜落至平面道路，地面留下大片血跡，送醫後不治；而記者爆料網曝光事發影片，王姓騎士被目擊從橋上摔落後，全身不斷翻轉後重重落地，驚悚過程嚇壞不少人。

警消到場發現，騎士是40歲王姓男子，現場遺留大片血跡，王男已失去生命跡象，馬上將他送往內湖三總搶救，因橋上沒有監視器畫面，警方一度無法釐清是否為車禍導致發生墜橋意外。

警方晚間獲得民眾提供的行車紀錄器畫面，影片中王男騎乘機車在橋上最外側車道，前方及周遭都沒有其他車輛，但等民眾的車輛經過，就已經看到王男的機車倒在路邊，人疑似飛落橋下，詳細車禍發生原因仍待警方調查釐清。

男騎士摔落橋下當場失去生命跡象。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

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