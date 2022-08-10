高雄市岡山區頂潭路1支電線桿10日晚間因不明原因嚴重傾斜，雖然只影響1戶用電，但也造成該路段塞車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山區10日傍晚下起大雨，位於岡山空軍官校旁頂潭路的1支電線桿晚間7時疑似工程問題導致傾斜，雖無造成人員傷亡，但也一度造成該路段車輛塞車。台電表示，此電線桿傾斜只影響1戶用電，已經搶修完成。

岡山警方說，今晚約7時獲報頂潭路的1支電線桿倒塌。由於該處道路是岡山通往梓官的道路之一，警方獲報後，到場協助設置交通錐、實施交通疏導，並通知台電人員到場搶修。台電於晚間8時05分將傾斜的電線桿扶正，並加強基座，道路恢復雙向通車。

鄰近的岡山空軍表示，軍區沒有停電，一切作息維持正常。至於電線桿為何傾斜，台電初步調查，可能是因為當地正在做道路拓寬工程，加上大雨，因此造成桿基流失而傾斜。

高雄市水利局說，此豪雨造成燕巢區、岡山區、仁武區等局部地區有積水情形，燕巢區甚至出現時雨量113.5 mm的強降雨，左營大中路、苓雅中正路、鹽埕真愛路等10處，因瞬間強降雨積水己消退。