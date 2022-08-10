「性感人妻」女星賴琳恩和陳乃榮交往7年、結婚5年，曾自爆彼此會製造情趣誘惑，感情保鮮在熱戀期。今（10日）晚間賴琳恩上傳與閨密的性感床照，養眼的畫面不只辣到網友噴鼻血，老公陳乃榮也現身回應了。

長相甜美、身材惹火的賴琳恩，升格人妻後作風照樣辛辣，今（10日）晚間她在社群平台分享2張床照，寫道：「Girls date，你身邊有沒有這種朋友？出去玩很喜歡幫你拍照（而且都指定要拍性感照）拍完還會邊欣賞邊說『哎唷～我拍的真好！好美喔～』」

照片中，賴琳恩化著淡妝，擺出魅惑的神情趴躺在白色的床上，僅用浴袍遮住胴體，辣露香肩、美背和玉腿；另一張照片，賴琳恩和閨密坐在床上，身穿同色系的浴袍，刻意露出香肩和胸口，展現性感鎖骨、深邃事業線，連北半球都若隱若現。

許多網友看了這兩張辣照，紛紛留言狂讚：「這畫面太美好，就是有點少」、「嗶嗶嗶～太犯規了啦」、「每次看琳恩照片都好喜歡，怎麼可以又性感又有氣質」、「正在吃飯看到這個，配鼻血吃了」、「如果沒有浴袍那就是完美了」；而老公陳乃榮也在照片曝光約1小時時霸氣的回應：「那是我在工作，不然我拍的更好！」

賴琳恩熱愛穿能展現好身材的服裝，陳乃榮非但不生氣，反而還會幫老婆拍各種辣照，也不介意PO上網跟大家分享，像是有次賴琳恩在戶外遭蟲子叮咬，返家後請陳乃榮拍下被咬的模樣，結果丈夫只注意美腿，邊拍邊滿意地說：「妳現在這樣很好！先不要動！！」並拿出道具要求賴琳恩拿著拍，成果曝光後，果然歪樓變成曬美腿照，絲毫看不出有被盯咬的痕跡。