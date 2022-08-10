今天晚上湧入大批逛夜市的民眾，造成陽明大樓前的陽明街人車鼎沸。（陳世宗攝）

台中市豐原區太平洋夜市將於8月31日熄燈！10日晚上湧入大批逛夜市的民眾，造成陽明大樓前的陽明街人車鼎沸！攤商指出，從未見過這種盛況。太平洋夜市經營團隊總幹事李佳誠說，太平洋夜市目前約有150攤，約有90％會從9月2日起轉戰八方國際夜市，開幕當天將送出小禮物，歡迎民眾到八方國際夜市繼續支持。

豐原區陽明大樓前陽明街旁的太平洋夜市，是由豐原慈濟宮出租土地供太平洋百貨做為停車場，太平洋百貨再轉租業者於每周三、五經營太平洋夜市；因豐原慈濟宮和太平洋百貨租約到期，8月底將收回土地興建大樓，太平洋夜市將於8月31日熄燈。

附近民眾說，消息於上週五傳出後，今天太平洋夜市一營業，就吸引大批民眾到場，下午5時許陽明街一帶就人車為患；民眾因聽說太平洋夜市要熄燈才趕緊來看看；也有民眾因喜歡夜市內的某些攤位，擔心熄燈後吃不到好吃的水果或美食趕緊到場採買。

太平洋夜市攤商約有150攤，部分攤商表示，8月底熄燈後，可以選擇去的地方很多，考慮要改到葫蘆墩夜市等地，有的並不想去八方國際夜市。有些民眾還搶著跟攤商加line，以便日後追隨攤商腳步持續美食之旅；部分攤商則憂心換地方後，生意可能沒有現在這麼「熱絡」。

李佳誠指出，現有的八方國際夜市經營不是很好，未來將由他們同太原夜市等團隊入駐改善，調整動線帶給民眾耳目一新的感覺；9月2日開幕當天將贈送小禮物吸引消費者到場；因目前尚未擴大招商，有信心太平洋夜市150個攤商，應該會有9成一起轉戰八方國際夜市。