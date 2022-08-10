統一企業今日公布上半年財報，上半年合併營收2547.35億元，較去年同期2327.98億元，增加219.37億元，成長9.4％；但受到原物料大幅上漲，以及認列統一證券虧損影響，稅後淨利90.87億元，年衰退15.7％，EPS為1.60元，較去年同期減少0.3元。

統一中控上半年淨利人民幣6.14億元，較去年同期減少人民幣2.32 億元，衰退27.5％，主要是受大宗原物料價格上漲、國際油價及疫情影響運輸費用增加所致，致淨利衰退。

統一超商上半年淨利46.22億元較去年同期增加1.44億元，成長3.2％，主要是台灣7-ELEVEN持續展店以及菲律賓7-ELEVEN擺脫疫後衝擊營收及獲利大幅提升。

統一實業淨利14.95億元，較去年同期增加8.43億元，成長129.26％，主要是鐵產品的產銷穩定且售價增加，營收及毛利均增長。

台灣神隆淨利1.91億元較去年同期增加0.10億元，成長5.6％，為客戶策略合作及針劑事業營收及毛利增加。