自去年7月「電子支付機構管理條例」修正上路後，各家電子支付業者積極把握商機，並向主管機關申請新開放業務之許可。愛金卡公司10日宣布，已獲得金管會核准經營「紅利積點整合服務」，成為業界首家獲准的電子支付機構。

愛金卡公司將以旗下「icash Pay」電子支付為核心，攜手各家銀行及點數業者，架構業界首發的跨界點數生態圈，未來將會提供點數交換、移轉、消費折抵及兌換商品或儲值金等紅利積點整合服務。

愛金卡公司於2014年成立，為首家在地由流通零售業轉投資成立的電子支付業者，首先發行「icash 2.0」儲值卡，並聯手7-ELEVEN經營的OPEN POINT點數開創可跨通路支付同時累積紅利點數的OPEN POINT生態圈。

2019年愛金卡公司超前部署電子支付新藍海，推出「icash Pay」電子支付，提供支付、累點、儲值、轉帳、繳納代收等多項微金融服務，透過儲值卡、電子支付雙支付工具經營打造O2O支付生態圈，串聯線上線下百大品牌與通路，可於上萬個據點使用，用戶數持續不斷增加，同時帶動支付金額倍數成長。

愛金卡公司未來預計攜手中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、台新銀行等銀行，並與航空、電商、餐飲等各大點數發行業者合作，共同擴大紅利點數間的交流，發展更多樣性的點數服務並增加點數易用性。

消費者除了可經由愛金卡多元支付行銷活動累積OPEN POINT點數外，亦可透過愛金卡提供的紅利積點整合服務，擴大點數活用性，搭配各項即時消費折抵功能，使點數的流通運用更方便，讓消費者的支付體驗更有感。